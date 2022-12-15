«Галатасарай» хочет приобрести Депая

«Галатасарай» интересуется нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем, сообщает Sport.es.

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить «Барсе» запрашиваемую цену за 28 летнего игрока. Ранее информировалось, что испанский клуб хочет получить за Депая за 5 миллионов евро.

Также источник заявляет, что нидерландский нападающий не хочет переезжать в Турцию, но «Галатасарай» — единственная команда, сделавшая предложение по его покупке.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.