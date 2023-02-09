«Галатасарай» и «Рома» проведут благотворительный матч в пользу пострадавших из-за землетрясения в Турции

«Галатасарай» и «Рома» проведут благотворительный матч, сообщает турецкая газета Sabah.

Команды сыграют в 2023 году, а все доходы будут переданы пострадавшим от землетрясения в Турции.

Ранее полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло подписал контракт с «Галатасараем».

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп. Позже случились еще два подземных толчка магнитудой 5,6 и 4,4 балла.