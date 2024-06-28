«Галатасарай» объявил о переходе Хакима Зиеша из «Челси»

«Галатасарай» объявил о выкупе марокканского полузащитника Хакима Зиеша из «Челси», сообщается на официальном сайте турецкой команды.

В минувшем сезоне Зиеш выступал за «Галатасарай» на правах аренды. 31-летний хавбек достался клубу бесплатно, что предусматривалось в соглашении между сторонами.

Контракт Зиеша с «Галатасараем» заключен на один год с возможностью пролонгации еще на один сезон. Зарплата футболиста составит 2,8 миллионов евро в год.

В сезоне-2023/24 полузащитник провел 23 матча за команду во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.