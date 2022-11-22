«Галатасарай» предлагает контракт Депаю

«Галатасарай» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Мемфису Депаю, информирует Goal.com.

По данным источника, турецкий клуб даже предложил форварду контракт, детали которого, впрочем, не сообщаются.

Контракт Депая с каталонцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за клуб и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать форварда за 5 миллионов евро.