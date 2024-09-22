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«Галатасарай» высмеял Моуринью после победы в стамбульском дерби

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«Галатасарай» в социальных сетях высмеял главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью после победы в стамбульском дерби.

В субботу, 21 сентября, «Галатасарай» со счетом 1:0 обыграл «Фенербахче» в 6-м туре чемпионата Турции.

После окончания встречи в соцсетях «Галатасарая» была выложена пародийная обложка книги с изображением португальского специалиста. Название книги «Плачущий» высмеивает прозвище Моуринью «Особенный».

«Он настоящий мастер нытья! Психозы, которые испытывает автор из-за карточек, заставляют смеяться и задумываться. Автор успешно смешивает свое восприятие реальности с миром фантазий», — написано на обратной стороне обложки.

Моуринью назначен на пост главного тренера «Фенербахче» в мае нынешнего года. После шести туров его команда занимает второе место в таблице чемпионата страны, имея в активе 13 очков. Лидирует «Галатасарай» с 18 баллами.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью

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