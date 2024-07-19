Глава КФФ Барменкулов: «Хочется, чтобы у Зайнутдинова открылась дорога к другим высотам»

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов поделился мнением о перспективах полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова.

«За что мы всегда переживаем — когда наш игрок не попадает в основной состав клуба... Но он должен стараться. Я знаю, что у Зайнутдинова с Черчесовым уже был разговор, он ему наверняка что-то посоветовал, потому что нужна игровая практика. Бахтиер сам по себе такой хороший парень, воспитанный, правильный человек. И по-человечески хочется, чтобы у него открылась дорога к другим высотам», — приводит слова Барменкулова «РБ Спорт».

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года из московского ЦСКА. 26-летний казахстанец сыграл 37 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах и забил один мяч.