Главный тренер «Бешикташа» Гюнеш: «Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш отреагировал дебют полузащитника Бахтиера Зайнутдинова за стамбульский клуб.

Экс-игрок ЦСКА забил победный гол в ворота «Динамо» Киев на 90+5-й минуте матча квалификации Лиги конференций.

«Я предпочел [выпустить] Бахтиера, потому что он уже играл в этом сезоне. Когда Масуаку получил травму, я выбрал Зайнутдинова. Поставил его в пару с Умутом, чтобы контролировать [действия] атакующего правого защитника. Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», — приводит слова Гюнеша Son Dakika.

21 августа ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ». Ранее сообщалось, что 25-летний футболист подпишет контракт с турецкой командой на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.