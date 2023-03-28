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Турция

Сегодня, 15:26

«Фатих Карагюмрюк» предложил Пирло продлить контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Фатих Карагюмрюка» Андреа Пирло сообщил, что руководство клуба уже предложило ему продлить контракт.

«Серия A — моя родная лига, мой дом, но опыт в США и Турции подтверждает мне, что важно быть открытым к новому, к другой культуре, учиться у кого угодно. Мы идем на девятом месте, осталась одна игра. У нас третья атака в чемпионате, Борини забил 15 голов. Я доволен, у нас много молодых игроков, которые развиваются. Футболисты счастливы. Мне уже предложили продлить контракт, но об этом лучше говорить в конце сезона», — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

43-летний специалист возглавляет турецкий клуб с лета 2022 года. Действующий контракт рассчитан до июня 2023. За «Фатих Карагюмрюк» выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

Андреа Пирло
ФК Фатих Карагюмрюк
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