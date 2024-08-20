Моуринью — о чемпионате Турции: «Мои игроки должны тянуть время, падать на газон»

Главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, что думает о чемпионате Турции. Он отметил, что в этом турнире игрокам необходимо падать на газон и тянуть время.

«Мои игроки должны тянуть время, падать на газон, останавливать игру и симулировать травмы. Им нужно делать то, что делает каждая команда. Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу», — цитирует Моуринью Daily Mail.

Португалец подчеркнул, что не будет подстраиваться под этот стиль футбола.

Ранее Турецкая команда уступила «Лиллю» (1:2, 1:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и закончила выступление в турнире. «Фенербахче» сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Тренер возглавил клуб в июне 2024 года.