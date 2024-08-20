Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 09:44

Моуринью — о чемпионате Турции: «Мои игроки должны тянуть время, падать на газон»

Виктория Кравченко
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, что думает о чемпионате Турции. Он отметил, что в этом турнире игрокам необходимо падать на газон и тянуть время.

«Мои игроки должны тянуть время, падать на газон, останавливать игру и симулировать травмы. Им нужно делать то, что делает каждая команда. Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу», — цитирует Моуринью Daily Mail.

Португалец подчеркнул, что не будет подстраиваться под этот стиль футбола.

Ранее Турецкая команда уступила «Лиллю» (1:2, 1:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и закончила выступление в турнире. «Фенербахче» сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Тренер возглавил клуб в июне 2024 года.

ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
1
0
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Fanatik: Актюркоглу отклонил предложение «Спартака», турок хочет уехать в Европу