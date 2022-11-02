Черчесов: «Убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди»

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.
— Всего месяц назад вы говорили, что у Дзюбы хорошие шансы заиграть в Турции, но с тех пор форвард даже перестал попадать в заявку «Аданы Демирспор» на игры...
— Я и сейчас могу сказать, что шансы хорошие. Проблема же, на мой взгляд, в том, что Артем появился в составе в самом конце трансферной кампании, когда состав, связи и тактика уже были наиграны. Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать — если ситуация не складывается в его пользу. Но убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди.
Дзюба перешел в турецкий «Адану Демирспор» летом 2022 года. Его соглашение с клубом подписано на один год с возможной пролонгацией еще на один сезон.
В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл в пяти матчах чемпионата Турции и отличился одним забитым голом.
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