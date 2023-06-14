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Сегодня, 11:34

«Галатасарай» хочет подписать нескольких игроков «Челси» этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что клуб хочет подписать нескольких игроков «Челси» этим летом.

«В Англии «Челси», например, купил 20 игроков и занял 13-е место в лиге. Дело не только в покупке игроков, а в том, чтобы уметь играть с этими футболистами и установить с ними связь. Есть много игроков, которых мы хотим приобрести у «Челси». Мауро Икарди уедет в Саудовскую Аравию? Он не тот, кто может уехать в Аравию за деньги», — приводит слова Бурука Tribal Football.

По информации инсайдера Экрема Конура, нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг и вингер клуба Кристиан Пулишич являются двумя главными целями «Галатасарая».

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Челси
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