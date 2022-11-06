Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном расторжении контракта нападающего Артема Дзюбы с «Адана Демирспор».

«Разорвал контракт? Да и хрен с ним. Уже никому вообще неинтересно. Разорвал и разорвал. Сейчас что мусолить. Лучший форвард России? Это когда было. Сейчас другие приходят на арену. Теперь ему всю жизнь аплодировать? Охрененный футболист был, но время пришло заканчивать. Уже не тянет. Много сделал для «Ростова», «Зенита», других клубов. Все рано или поздно заканчивают. Вы что хотите услышать. Поплакаться мне что ли. Все это уже в прошлом», — сказал Колыванов «СЭ».

6 ноября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом. Последний раз форвард выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.