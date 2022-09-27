Икарди опубликовал переписку с Вандой Нарой и обвинил ее в токсичности

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди выложил у себя в соцсетях скриншоты переписки со своей супругой Вандой Нарой.

Форвард показал, как написал девушке: «Ты одинока, ну или называй это как хочешь, но ты токсична». Позднее он опубликовал еще один скриншот, на котором видно, что Ванда спросила его, почему тот решил пойти гулять вместо того, чтобы остаться дома с ребенком. На это игрок ответил ей, что не обязан давать ей объяснения и отметил, что это Нара его бросила.

На третьем скриншоте, который опубликовал Икарди, показан еще один скриншот переписки с Вандой. Футболист написал ей: «Теперь ты хочешь управлять моей жизнью даже тогда, когда мы расстались?». Женщина ответила ему на это: «Это потому, что ты — лгун, одновременно и женатый, и холостой». Игрок с иронией ответил на это сообщение: «Мы с тобой одинаковы!».

В продолжение диалога Ванда Нара написала Икарди: «Ты ничего не хочешь мне сказать? Хорошо, тебе же хуже», а нападающий ответил ей: «Какая же ты токсичная!». Спустя 10 минут форвард выложил скриншот видеозвонка с Нарой и написал: «Люблю тебя, Токси!». После этого игрок удалил из соцсетей все публикации, связанные с перепиской с его супругой.

Икарди перешел в «Галатасарай» из «ПСЖ» на правах аренды в начале сентября нынешнего года. Он принял участие в одном матче команды против «Коньяспора» (2:1), в котором провел на поле 28 минут и не отличился результативными действиями.

23 сентября Ванда Нара объявила, что расстается с Икарди.