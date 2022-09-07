Икарди сегодня прилетит в Турцию, чтобы завершить переход в «Галатасарай»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в ближайшее время станет футболистом «Галатасарая», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сегодня 29-летний аргентинец прилетит в Турцию вместе со своими представителями, чтобы завершить переход в «Галатасарай» на правах аренды. Турецкий клуб договорился с «ПСЖ» о том, что парижане будут платить футболисту большую часть зарплаты.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за «ПСЖ». Контракт форварда с французским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.