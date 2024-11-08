Икарди выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена

«Галатасарай» подтвердил, что нападающий Мауро Икарди получил разрыв крестообразной связки колена во время матча Лиги Европы УЕФА против «Тоттенхэма» (3:2). Об этом сообщает портал TurkiyeToday.

Травма подтверждена МРТ-сканированием. В связи с этим повреждением аргентинец пропустит остаток нынешнего сезона. Также сообщается о проблемах Икарди с мениском.

Игрок уже начал реабилитацию для подготовки к операции.

Икарди выступает за стамбульский клуб с 2023 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 6 голов и 1 голевая передача в 12 матчах во всех турнирах.