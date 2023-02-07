Инфантино выразил соболезнования семьям погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о землетрясениях на территории Турции и Сирии.

«От имени мирового футбольного сообщества я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате землетрясений в Турции и Сирии. Наши мысли и молитвы с жертвами и с теми, кто пострадал в этой трагедии. Мы хотели бы выразить нашу солидарность и поддержку народам обеих стран в это ужасное время», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций.