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Турция

Сегодня, 03:45

Инфантино выразил соболезнования семьям погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии

Сергей Разин
корреспондент
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о землетрясениях на территории Турции и Сирии.

«От имени мирового футбольного сообщества я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате землетрясений в Турции и Сирии. Наши мысли и молитвы с жертвами и с теми, кто пострадал в этой трагедии. Мы хотели бы выразить нашу солидарность и поддержку народам обеих стран в это ужасное время», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций.

Джанни Инфантино
ФИФА
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