«Истанбулспор» хотел приобрести Лунева, но не смог осилить зарплату

«Истанбулспор» проявлял интерес к российскому вратарю Андрею Луневу, сообщает Sport24.

По информации издания, переход не состоялся из-за запросов голкипера по зарплате.

Эту информацию подтвердил главный тренер турецкого клуба Фатих Текке:

«Да, Андрей Лунев был в нашем шорт-листе. Нам нужен голкипер, поэтому мы обратились к этому варианту. Этот парень три года играл в «Зените», затем провел время в «Байере», но сейчас, как мне известно, он только залечился от продолжительной травмы. Общение с россиянином вело руководство «Истанбулспора», но стороны не сошлись по финансам — мы не можем подписывать дорогих футболистов с высокими запросами по зарплате. Переговоры так и не начались, поэтому я и мой тренерский штаб стали рассматривать другие варианты», — заявил Текке.

31-летний Андрей Лунев находится в статусе свободного агента после ухода из «Байера».