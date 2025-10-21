Источник: Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует стать одним из крупнейших акционеров «Галатасарая», сообщает турецкое онлайн-издание Sozcu. По информации источника, Абрамович уже купил особняк в Стамбуле и готовится переехать в столицу Турции. С 2003 по 2022 год Абрамович владел «Челси». При нем лондонская команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз выигрывала Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

mikeV Для начала - вполне, а потом, как мильярд вбухнет, можно кого и покруче... 04.11.2025

mikeV Источник попутал! Абрамович купил особняк - по его меркам, это сарай, а турки подумали, что про футбол.... 04.11.2025

Симон Вирсаладзе И Терри пусть к себе главным тренером возьмёт, заслужил нытьём 26.10.2025

Иванова Кира По информации источника, Абрамович уже купил особняк в Стамбуле и готовится переехать в столицу Турции и купить сарай.)) 25.10.2025

DaviT MosKv Роман, не надо не по кайфу будет 25.10.2025

fatka абрам,да успокойся уже или все в политику играешь? Турция стратегический партнер!? 21.10.2025

LOKO-L68 Кому война, кому мать родна....... 21.10.2025

Adminni Турецкий чемпионат - это цирк с названиями команд как у арабов... т.е. не футбольными, а турецкие болельщики смахивают на обезьяну с гранатой, от которой не знаешь чего ожидать, они на эмоциях могут отчебучить все что угодно 21.10.2025