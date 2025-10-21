Источник: Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

21 октября, 13:11
Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует стать одним из крупнейших акционеров «Галатасарая», сообщает турецкое онлайн-издание Sozcu.
По информации источника, Абрамович уже купил особняк в Стамбуле и готовится переехать в столицу Турции.
С 2003 по 2022 год Абрамович владел «Челси». При нем лондонская команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз выигрывала Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
mikeV
Для начала - вполне, а потом, как мильярд вбухнет, можно кого и покруче...
04.11.2025
mikeV
Источник попутал! Абрамович купил особняк - по его меркам, это сарай, а турки подумали, что про футбол....
04.11.2025
Симон Вирсаладзе
И Терри пусть к себе главным тренером возьмёт, заслужил нытьём
26.10.2025
Иванова Кира
По информации источника, Абрамович уже купил особняк в Стамбуле и готовится переехать в столицу Турции и купить сарай.))
25.10.2025
DaviT MosKv
Роман, не надо не по кайфу будет
25.10.2025
fatka
абрам,да успокойся уже или все в политику играешь? Турция стратегический партнер!?
21.10.2025
LOKO-L68
Кому война, кому мать родна.......
21.10.2025
Adminni
Турецкий чемпионат - это цирк с названиями команд как у арабов... т.е. не футбольными, а турецкие болельщики смахивают на обезьяну с гранатой, от которой не знаешь чего ожидать, они на эмоциях могут отчебучить все что угодно
21.10.2025
Denis Bratcev
Ничему жизнь видимо не учит...
21.10.2025