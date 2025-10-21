Видео
21 октября, 13:11

Источник: Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

Сергей Ярошенко

Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует стать одним из крупнейших акционеров «Галатасарая», сообщает турецкое онлайн-издание Sozcu.

По информации источника, Абрамович уже купил особняк в Стамбуле и готовится переехать в столицу Турции.

С 2003 по 2022 год Абрамович владел «Челси». При нем лондонская команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз выигрывала Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

9

  • mikeV

    Для начала - вполне, а потом, как мильярд вбухнет, можно кого и покруче...

    04.11.2025

  • mikeV

    Источник попутал! Абрамович купил особняк - по его меркам, это сарай, а турки подумали, что про футбол....

    04.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    И Терри пусть к себе главным тренером возьмёт, заслужил нытьём

    26.10.2025

  • Иванова Кира

    По информации источника, Абрамович уже купил особняк в Стамбуле и готовится переехать в столицу Турции и купить сарай.))

    25.10.2025

  • DaviT MosKv

    Роман, не надо не по кайфу будет

    25.10.2025

  • fatka

    абрам,да успокойся уже или все в политику играешь? Турция стратегический партнер!?

    21.10.2025

  • LOKO-L68

    Кому война, кому мать родна.......

    21.10.2025

  • Adminni

    Турецкий чемпионат - это цирк с названиями команд как у арабов... т.е. не футбольными, а турецкие болельщики смахивают на обезьяну с гранатой, от которой не знаешь чего ожидать, они на эмоциях могут отчебучить все что угодно

    21.10.2025

  • Denis Bratcev

    Ничему жизнь видимо не учит...

    21.10.2025

    Футбол
    ФК Галатасарай
    Роман Абрамович
