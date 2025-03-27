Источник: Моуринью заинтересован в переходе Эдерсона в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заинтересован в трансфере голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, португальский специалист хочет усилить свою команду на фоне неудач в этом сезоне.

После 26 игр «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на девять очков. Для 62-летнего португальца это первый сезон в клубе.

31-летний Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В этом сезоне на его счету 29 игр, 7 из которых бразилец провел «на ноль». Его текущий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 25 миллионов евро.

Ранее стало известно, что английский клуб предложил Эдерсону и еще семи футболистам искать новый клуб ближайшим летом.