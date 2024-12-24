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Сегодня, 18:20

Источник: один из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака» Кагигао покинул «Галатасарай»

Алина Савинова
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Фрэнсис Кагигао завершил деятельность в должности менеджера по международным связям и скаутингу в «Галатасарае», сообщает журналист Бурхан Джан Терзи в своих соцсетях.

Как отмечает источник, 55-летний испанский специалист готовится приступить к работе в России.

Ранее «СЭ» стало известно, что Кагигао является одним из главных кандидатов на пост спортивного директора «Спартака». Он работает в турецком клубе с лета 2023 года. До этого испанец был скаутом в лондонском «Арсенале» и занимал пост технического директора Федерации футбола Чили.

В ноябре «Спартак» объявил об уходе португальца Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба.

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Футбол
ФК Галатасарай
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