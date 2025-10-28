Источник: Юран останется в «Серик Беледиеспор»

28 октября, 10:44
Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран принял решение остаться во главе турецкого клуба, сообщает журналист Корай Гечгель.
25 октября после разгромного поражения от «Пендикспора» (0:4) в 11-м туре Первой лиги Турции специалист заявил, что планирует покинуть клуб. Ранее появилась информация о том, что футболисты «Серикспора» бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате.
Россиянин возглавил «Серикспор» этим летом, подписав контракт на один сезон. Незадолго до этого сообщалось, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В турецком клубе играют россияне: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Александр Мартынов и Артем Юран.
После 11 туров «Серикспор» набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги Турции.
Aston Villa
Ой, дурааак :rofl::rofl::rofl::rofl:
28.10.2025
555 555
Да и отечественное спортивное телевидение без него,как-то серовато выглядит.
28.10.2025
555 555
Эх жаль,такого специалиста на родину не вернули.
28.10.2025
ALEX1984
Школа московского спартака у Барсика ! Этого не пропьёшь !))
28.10.2025
Сергей Чернов
Юран нигде долго не задерживается.
28.10.2025
Loden
Серик с Пендиком. Афиша однако
28.10.2025
Adiоs Amigos R
Сергей, если ваших родных или близких держат в заложниках, моргните левым глазом три раза.
28.10.2025
alexb2025personal
Постращал и никуда уходить не стал.
28.10.2025
Valekka
"Я-поэт,зовусь я Цветик! От меня вам всем приветик!"-это приветствие поэта Цветика из "Коротышки Цветочного Города! "Я-поэт,зовусь Незнайка! От меня вам...балалайка!" -попытка главного персонажа показать себя поэтом(там же) ------------------------------- Разве не напоминают посты писак СЭ потуги Незнайки,так же стремящиеся заверить всех,какие они крутые журналисты? Белинин уволил,Минаев-оставил! В народе говорят :" Кто в лес,кто по дрова"!!
28.10.2025
Alexey Bulatov
Вы правы на 1000%,настолько беспринципный персонаж,которого "по-всякому ....",а он проглотил,хотя,что говорить про...."подписантов",а тем более про этого.. полу...
28.10.2025
Яна Калинина
А игроки Садыгов и Юран-тоже бастовали?в связи с задержкой зарплаты)
28.10.2025
Роман Морковкин
Барсик знает себе цену, давно привык, что о него ноги вытирают. Ничего страшного, Барсик потерпит. И этот персонаж на полном серьёзе задвигал про интерес со стороны лиссабонского Спортинга. Хохма. А ещё он искренне сокрушается и недоумевает, почему это клубы РПЛ предпочитают приглашать иностранных специалистов. Так вот именно потому, Серёжа, что на вас, "отечественных", без слёз не взглянешь, за редким исключением.
28.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Значит, дали часть долга..
28.10.2025
Saiga-спринтер
Лучше быть Сериком Юранием, чем безработным Серёгой Юраном.
28.10.2025
Adminni
Садыгов так часто его имел, что он вошел во вкус....
28.10.2025
Деп Б.Охта
Статья от 26.10.2025 г. в С-Э имела следующий заголовок: "Источник: Юрана уволили из «Серикспора»." ========================================= Данная статья начинается со слов: "...Сергей Юран принял решение остаться во главе турецкого клуба..." ========================================== То-есть, его уволили, а он решил остаться. Это как? ======================================== Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи (Минаевы) Их разносят по статьям...
28.10.2025
За спорт!
Ну а смысл менять, другой не поможет, да и бесплатно работать не будет.
28.10.2025
Гмитрий Дуберниев
Дайте Барсику поработать!
28.10.2025
iich
Выплатили зарплату ему и сыну? А, да, это довод!..
28.10.2025
Бергкамп 10
один фиг , если не сейчас , то через пару туров он уйдет. в декабре назначат в Нижний
28.10.2025
Топотун
Слава яйцам !
28.10.2025
Faierman 32
Ему сказали:Ты потренируй пока,а мы тебе все отдадим...потом.А если уйдешь,то не получишь ничего).
28.10.2025
Konstantin
Барсика опять колбаской поманили и он передумал)
28.10.2025
Diman_madridista
Садыгов пистолет к голове приставил? Этот мог бы
28.10.2025
СЕРХИО76
В Серике облажался!
28.10.2025
ёzhic8
до выплаты им (не ему) долгов
28.10.2025
СЕРХИО76
Что за источник? Ах да его имя Руслан. Сам придумал,сам написал.
28.10.2025
Морская свинка_1979
Вот блевотная газетёнка стала
28.10.2025