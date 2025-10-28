Видео
28 октября, 10:44

Источник: Юран останется в «Серик Беледиеспор»

Руслан Минаев
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран принял решение остаться во главе турецкого клуба, сообщает журналист Корай Гечгель.

25 октября после разгромного поражения от «Пендикспора» (0:4) в 11-м туре Первой лиги Турции специалист заявил, что планирует покинуть клуб. Ранее появилась информация о том, что футболисты «Серикспора» бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате.

Сергей Юран.«Все, что писали про зарплату, — правда». Юран уходит из «Серика» — подтвердил слухи про долги

Россиянин возглавил «Серикспор» этим летом, подписав контракт на один сезон. Незадолго до этого сообщалось, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В турецком клубе играют россияне: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Александр Мартынов и Артем Юран.

После 11 туров «Серикспор» набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги Турции.

28

  • Aston Villa

    Ой, дурааак :rofl::rofl::rofl::rofl:

    28.10.2025

  • 555 555

    Да и отечественное спортивное телевидение без него,как-то серовато выглядит.

    28.10.2025

  • 555 555

    Эх жаль,такого специалиста на родину не вернули.

    28.10.2025

  • ALEX1984

    Школа московского спартака у Барсика ! Этого не пропьёшь !))

    28.10.2025

  • Сергей Чернов

    Юран нигде долго не задерживается.

    28.10.2025

  • Loden

    Серик с Пендиком. Афиша однако

    28.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сергей, если ваших родных или близких держат в заложниках, моргните левым глазом три раза.

    28.10.2025

  • alexb2025personal

    Постращал и никуда уходить не стал.

    28.10.2025

  • Valekka

    "Я-поэт,зовусь я Цветик! От меня вам всем приветик!"-это приветствие поэта Цветика из "Коротышки Цветочного Города! "Я-поэт,зовусь Незнайка! От меня вам...балалайка!" -попытка главного персонажа показать себя поэтом(там же) ------------------------------- Разве не напоминают посты писак СЭ потуги Незнайки,так же стремящиеся заверить всех,какие они крутые журналисты? Белинин уволил,Минаев-оставил! В народе говорят :" Кто в лес,кто по дрова"!!

    28.10.2025

  • Alexey Bulatov

    Вы правы на 1000%,настолько беспринципный персонаж,которого "по-всякому ....",а он проглотил,хотя,что говорить про...."подписантов",а тем более про этого.. полу...

    28.10.2025

  • Яна Калинина

    А игроки Садыгов и Юран-тоже бастовали?в связи с задержкой зарплаты)

    28.10.2025

  • Роман Морковкин

    Барсик знает себе цену, давно привык, что о него ноги вытирают. Ничего страшного, Барсик потерпит. И этот персонаж на полном серьёзе задвигал про интерес со стороны лиссабонского Спортинга. Хохма. А ещё он искренне сокрушается и недоумевает, почему это клубы РПЛ предпочитают приглашать иностранных специалистов. Так вот именно потому, Серёжа, что на вас, "отечественных", без слёз не взглянешь, за редким исключением.

    28.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Значит, дали часть долга..

    28.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Лучше быть Сериком Юранием, чем безработным Серёгой Юраном.

    28.10.2025

  • Adminni

    Садыгов так часто его имел, что он вошел во вкус....

    28.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Статья от 26.10.2025 г. в С-Э имела следующий заголовок: "Источник: Юрана уволили из «Серикспора»." ========================================= Данная статья начинается со слов: "...Сергей Юран принял решение остаться во главе турецкого клуба..." ========================================== То-есть, его уволили, а он решил остаться. Это как? ======================================== Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи (Минаевы) Их разносят по статьям...

    28.10.2025

  • За спорт!

    Ну а смысл менять, другой не поможет, да и бесплатно работать не будет.

    28.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Дайте Барсику поработать!

    28.10.2025

  • iich

    Выплатили зарплату ему и сыну? А, да, это довод!..

    28.10.2025

  • Бергкамп 10

    один фиг , если не сейчас , то через пару туров он уйдет. в декабре назначат в Нижний

    28.10.2025

  • Топотун

    Слава яйцам !

    28.10.2025

  • Faierman 32

    Ему сказали:Ты потренируй пока,а мы тебе все отдадим...потом.А если уйдешь,то не получишь ничего).

    28.10.2025

  • Konstantin

    Барсика опять колбаской поманили и он передумал)

    28.10.2025

  • Diman_madridista

    Садыгов пистолет к голове приставил? Этот мог бы

    28.10.2025

  • СЕРХИО76

    В Серике облажался!

    28.10.2025

  • ёzhic8

    до выплаты им (не ему) долгов

    28.10.2025

  • СЕРХИО76

    Что за источник? Ах да его имя Руслан. Сам придумал,сам написал.

    28.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Вот блевотная газетёнка стала

    28.10.2025

    Сергей Юран
    ФК Серикспор
