Источник: Юран останется в «Серик Беледиеспор»

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран принял решение остаться во главе турецкого клуба, сообщает журналист Корай Гечгель. 25 октября после разгромного поражения от «Пендикспора» (0:4) в 11-м туре Первой лиги Турции специалист заявил, что планирует покинуть клуб. Ранее появилась информация о том, что футболисты «Серикспора» бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате. «Все, что писали про зарплату, — правда». Юран уходит из «Серика» — подтвердил слухи про долги Россиянин возглавил «Серикспор» этим летом, подписав контракт на один сезон. Незадолго до этого сообщалось, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В турецком клубе играют россияне: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Александр Мартынов и Артем Юран. После 11 туров «Серикспор» набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги Турции.

Aston Villa Ой, дурааак :rofl::rofl::rofl::rofl: 28.10.2025

555 555 Да и отечественное спортивное телевидение без него,как-то серовато выглядит. 28.10.2025

555 555 Эх жаль,такого специалиста на родину не вернули. 28.10.2025

ALEX1984 Школа московского спартака у Барсика ! Этого не пропьёшь !)) 28.10.2025

Сергей Чернов Юран нигде долго не задерживается. 28.10.2025

Loden Серик с Пендиком. Афиша однако 28.10.2025

Adiоs Amigos R Сергей, если ваших родных или близких держат в заложниках, моргните левым глазом три раза. 28.10.2025

alexb2025personal Постращал и никуда уходить не стал. 28.10.2025

Valekka "Я-поэт,зовусь я Цветик! От меня вам всем приветик!"-это приветствие поэта Цветика из "Коротышки Цветочного Города! "Я-поэт,зовусь Незнайка! От меня вам...балалайка!" -попытка главного персонажа показать себя поэтом(там же) ------------------------------- Разве не напоминают посты писак СЭ потуги Незнайки,так же стремящиеся заверить всех,какие они крутые журналисты? Белинин уволил,Минаев-оставил! В народе говорят :" Кто в лес,кто по дрова"!! 28.10.2025

Alexey Bulatov Вы правы на 1000%,настолько беспринципный персонаж,которого "по-всякому ....",а он проглотил,хотя,что говорить про...."подписантов",а тем более про этого.. полу... 28.10.2025

Яна Калинина А игроки Садыгов и Юран-тоже бастовали?в связи с задержкой зарплаты) 28.10.2025

Роман Морковкин Барсик знает себе цену, давно привык, что о него ноги вытирают. Ничего страшного, Барсик потерпит. И этот персонаж на полном серьёзе задвигал про интерес со стороны лиссабонского Спортинга. Хохма. А ещё он искренне сокрушается и недоумевает, почему это клубы РПЛ предпочитают приглашать иностранных специалистов. Так вот именно потому, Серёжа, что на вас, "отечественных", без слёз не взглянешь, за редким исключением. 28.10.2025

АндрейЕвгеньевич Значит, дали часть долга.. 28.10.2025

Saiga-спринтер Лучше быть Сериком Юранием, чем безработным Серёгой Юраном. 28.10.2025

Adminni Садыгов так часто его имел, что он вошел во вкус.... 28.10.2025

Деп Б.Охта Статья от 26.10.2025 г. в С-Э имела следующий заголовок: "Источник: Юрана уволили из «Серикспора»." ========================================= Данная статья начинается со слов: "...Сергей Юран принял решение остаться во главе турецкого клуба..." ========================================== То-есть, его уволили, а он решил остаться. Это как? ======================================== Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи (Минаевы) Их разносят по статьям... 28.10.2025

За спорт! Ну а смысл менять, другой не поможет, да и бесплатно работать не будет. 28.10.2025

Гмитрий Дуберниев Дайте Барсику поработать! 28.10.2025

iich Выплатили зарплату ему и сыну? А, да, это довод!.. 28.10.2025

Бергкамп 10 один фиг , если не сейчас , то через пару туров он уйдет. в декабре назначат в Нижний 28.10.2025

Топотун Слава яйцам ! 28.10.2025

Faierman 32 Ему сказали:Ты потренируй пока,а мы тебе все отдадим...потом.А если уйдешь,то не получишь ничего). 28.10.2025

Konstantin Барсика опять колбаской поманили и он передумал) 28.10.2025

Diman_madridista Садыгов пистолет к голове приставил? Этот мог бы 28.10.2025

СЕРХИО76 В Серике облажался! 28.10.2025

ёzhic8 до выплаты им (не ему) долгов 28.10.2025

СЕРХИО76 Что за источник? Ах да его имя Руслан. Сам придумал,сам написал. 28.10.2025