Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах

Израильские футболисты «Антальяспора» Сагив Ехезкель и Рамзи Сафури отказались выходить на матч чемпионата Турции против «Газиантепа» (0:1).

Как сообщает Sport5, нападающий и полузащитник заявили, что не выйдут на игру из-за того, что перед матчем пройдет минута молчания в память о жителях Палестины, погибших в ходе конфликта с Израилем.

«Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной, — игру в футбол, — в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарны. Мы обратили внимание на то, что в матче состоится церемония, цель которой — осудить государство Израиль, и, поскольку мы так гордимся тем, что являемся игроками национальной сборной, мы не намерены принимать в ней участие или даже находиться на стадионе», — говорится в заявлении игроков.

Также Ехезкель и Сафури отметили, что руководство клуба с уважением отнеслось к их решению.

Ранее руководство АПЛ запретило использование любых флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура, а УЕФА отменил матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.