Израильского футболиста задержали в Турции за поддержку операции в секторе Газа

Израильский полузащитник «Антальяспора» Сагив Йехезкель задержан по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти», сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Причиной ареста стал жест игрока в поддержку операции в секторе Газа во время матча против «Трабзонспора».

Игрок был допрошен в полиции и оставлен на ночь под арестом. Утром он предстанет перед судьей. Федерация футбола Израиля уже обратилась за содействием к ФИФА и УЕФА и готова в любой момент выслать за Йехезкелем частный самолет.

14 января после забитого гола Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида.

Надпись подразумевала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

Сообщалось, что клуб пока отстранил игрока от участия в матчах. Президент «Антальяспора» Азиз Четин заявил, что данное поведение игрока не будут терпеть и расторгнут контракт с полузащитником.