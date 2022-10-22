«Карагюмрюк» обыграл «Умраниерспор», Оздоев был заменен на 84-й минуте

Сегодня, 16:49
«Фатих Карагюмрюк» в гостях обыграл «Умраниеспор» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Турции.
Счет в матче открыл игрок «Умраниеспора» Умут Найир на 3-й минуте. В составе гостей забитыми мячами отметились: Давиде Бираски (8-я), Мбай Диань (55-я), Фабио Борини (90-я).
Российский полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев отыграл 84 минуты и не отметился результативными действиями.
«Фатих Карагюмрюк» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Умраниеспор» с тремя очками располагается на 19-й строчке.
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Основные источники исследования