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Турция

Сегодня, 16:49

«Карагюмрюк» обыграл «Умраниерспор», Оздоев был заменен на 84-й минуте

«Фатих Карагюмрюк» в гостях обыграл «Умраниеспор» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Турции.

Счет в матче открыл игрок «Умраниеспора» Умут Найир на 3-й минуте. В составе гостей забитыми мячами отметились: Давиде Бираски (8-я), Мбай Диань (55-я), Фабио Борини (90-я).

Российский полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев отыграл 84 минуты и не отметился результативными действиями.

«Фатих Карагюмрюк» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Умраниеспор» с тремя очками располагается на 19-й строчке.

Турция. Суперлига. 11-й тур
22 окт, 14:30. Umraniye Belediyesi Sehir Stadium (Стамбул)
Умраниеспор
1:3
Фатих Карагюмрюк

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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27%

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ФК Фатих Карагюмрюк
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