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Сегодня, 11:36

Каррера не считает, что в Италии Дзюба будет играть хуже Жиру или Ибрагимовича

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что у нападающего турецкого «Адана Демирспор» Артема Дзюбы есть шансы заиграть в Италии.

«Дзюба — это футболист, который любит вызовы. Если у него есть желание и силы, то он еще может изменить свою карьеру и перейти в «Венецию». Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?» — приводит слова Карреры Sport24.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Ранее директор «Венеции» Александер Мента заявил, что трансфер Дзюбы в итальянский клуб вполне возможен, но все будет зависеть от разных факторов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-27-direktor-venetsii-perekhod-artema-dzyuby-k-nam-vozmozhen
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
ФК Венеция
Массимо Каррера
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Первый тренер Дзюбы считает, что нападающий должен перейти в «Венецию»