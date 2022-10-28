Каррера не считает, что в Италии Дзюба будет играть хуже Жиру или Ибрагимовича

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что у нападающего турецкого «Адана Демирспор» Артема Дзюбы есть шансы заиграть в Италии.

«Дзюба — это футболист, который любит вызовы. Если у него есть желание и силы, то он еще может изменить свою карьеру и перейти в «Венецию». Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?» — приводит слова Карреры Sport24.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Ранее директор «Венеции» Александер Мента заявил, что трансфер Дзюбы в итальянский клуб вполне возможен, но все будет зависеть от разных факторов.