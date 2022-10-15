«Адана Демирспор» крупно обыграл «Касымпашу» на выезде, Дзюба остался в запасе

Сегодня, 19:05
«Адана Демирспор» обыграл «Касымпашу» на выезде в матче 10-го тура чемпионата Турции — 4:1.
У гостей забили Юнес Беланда, Дэвид Акинтола, Хенри Оньекуру и Баду Н'Диай. Единственный мяч хозяев — на счету Стефана Баокена.
Российский нападающий «Аданы Демирспор» Артем Дзюба не вышел на поле. Форвард попал в заявку на игру, но остался в запасе.
«Адана Демирспор» сохраняет лидерство в турнирной таблице с 21 очком в 10 матчах. «Касымпаша» занимает 9-ю строчку с 13 очками в 10 играх.
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Основные источники исследования