«Адана Демирспор» крупно обыграл «Касымпашу» на выезде, Дзюба остался в запасе

«Адана Демирспор» обыграл «Касымпашу» на выезде в матче 10-го тура чемпионата Турции — 4:1.

У гостей забили Юнес Беланда, Дэвид Акинтола, Хенри Оньекуру и Баду Н'Диай. Единственный мяч хозяев — на счету Стефана Баокена.

Российский нападающий «Аданы Демирспор» Артем Дзюба не вышел на поле. Форвард попал в заявку на игру, но остался в запасе.

«Адана Демирспор» сохраняет лидерство в турнирной таблице с 21 очком в 10 матчах. «Касымпаша» занимает 9-ю строчку с 13 очками в 10 играх.