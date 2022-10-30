«Кайсериспор» — «Адана Демирспор»: Дзюба снова не попал в заявку на матч

Российский нападающий команды «Адана Демирспор» пропустит игру 12-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора».

Форвард снова не попал в заявку на игру.

С лета 2022 года Дзюба выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». На счету 34-летнего россиянина один гол в пяти матчах.