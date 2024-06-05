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Сегодня, 11:36

Клуб Моуринью не планирует участвовать в предсезонном турнире с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Фенербахче» ответили на вопрос о возможном матче против «Зенита» в рамках предсезонной подготовки.

«Мы не сыграем с «Зенитом» в предсезонном турнире, как прошлым летом. В этом году у нас другая программа подготовки», — сообщили «СЭ» в клубе.

25 марта генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил «СЭ» о планах провести товарищеский матч с «Зенитом» летом в России.

Ранее с 1 по 15 июля 2023 года в Санкт-Петербурге прошел предсезонный турнир Кубок Pari Премьер, в котором приняли участие «Зенит», «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

ФК Зенит
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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