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Турция

Сегодня, 12:20

Колосков считает, что Дзюбе нужно завершать карьеру после расторжения контракта с «Аданой Демирспор»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошел, то где он нужен?» — приводит Metaratings слова Колоскова.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний россиянин покинул турецкую команду.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. На его счету 1 гол в 5 матчах за команду. В последний раз форвард появлялся на поле 7 октября в игре против «Газишехира» (1:1) и провел на поле 6 минут. В двух последних матчах «Аданы Демирспор» Дзюбы не было даже в заявке команды.

Артем Дзюба. Карьера Дзюбы в Турции закончена? Артем разорвал контракт с «Аданой» — что об этом известно

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-schitaet-chto-dzyube-pora-zavershit-kareru-posle-rastorzheniya-kontrakta-s-adana-demirspor-1405953/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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В Турции отреагировали на новость о возможном расторжении контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор»