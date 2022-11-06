Колосков считает, что Дзюбе нужно завершать карьеру после расторжения контракта с «Аданой Демирспор»

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошел, то где он нужен?» — приводит Metaratings слова Колоскова.
В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний россиянин покинул турецкую команду.
Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. На его счету 1 гол в 5 матчах за команду. В последний раз форвард появлялся на поле 7 октября в игре против «Газишехира» (1:1) и провел на поле 6 минут. В двух последних матчах «Аданы Демирспор» Дзюбы не было даже в заявке команды.
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