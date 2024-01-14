Крунич: «Фенербахче» очень хотел приобрести меня»

Полузащитник «Фенербахче» Раде Крунич прокоментировал переход в турецкую команду.

«Фенербахче» очень хотел, чтобы я оказался тут, и это мотивирует меня. Наконец-то я тут. Болельщики клуба могут быть уверены, что я сделаю все возможное для клуба, — цитирует Крунича panetamilan.it.

Крунич на правах аренды перешел в «Фенербахче» из «Милана».

30-летний босниец выступал за «Милан» с 2019 года. Он провел за «россонери» 139 матчей, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Крунича в 8,5 миллиона евро. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 2025 года.