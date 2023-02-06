Кудряшов находился в Москве во время землетрясений в Турции

Представитель агентства, занимающегося делами российского защитника турецкого «Антальяспора» Федора Кудряшова, Паникос Македонас, заявил, что игрок находился в Москве во время землетрясений в Турции.

«Не беспокойтесь, Анталья в сохранности. Федор Кудряшов находится в Москве. У него травма», — приводит слова Македонаса ТАСС.

Кудряшову 35 лет, он выступает за «Антальяспор» с января 2020 года. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Утром в Турции началось мощное землетрясение (магнитуда 7,8 балла из 10 возможных), которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Днем природный катаклизм повторился. Из-за землетрясений во многих городах произошло сильное обрушение зданий.