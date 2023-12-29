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Сегодня, 20:44

Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» в Саудовской Аравии отменили за 10 минут до начала

Виктория Кравченко
Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии отменили за 10 минут до начала.
Фото Reuters
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Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» в Саудовской Аравии не состоится. Встреча была отменена за 10 минут до начала. Игрокам не позволили надеть футболки с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и вывесить баннеры с его девизом.

Обе команды вместе с Федерацией футбола Турции так и не сумели договориться с властями Саудовской Аравии, поэтому отказались выходить на поле.

Клубы хотели перед матчем исполнить гимн Турции, а также повесить баннер основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. На нем должен был быть написан девиз Ататюрка: «Мир в стране и во всем мире...». Также к юбилею Турецкой Республики команды планировали надеть футболки с изображением Ататюрка.

Источник: https://www.ntvspor.net/futbol/son-dakika-super-kupa-iptal-edildi-658f02dc63b1ce005a023ffa
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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