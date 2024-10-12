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Мауро Икарди отреагировал на слухи об измене Ванды Нары с экс-форвардом «Спартака» Кейта Бальде

Евгений Козинов
Корреспондент
Футболист «Галатасарая» Мауро Икарди
Мауро Икарди.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди прокомментировал информацию об измене его бывшей жены Ванды Нары с экс-игроком «Спартака» Кейта Бальде.

«Люблю, когда люди показывают, как мало они знают, говоря слишком много», — написал Икарди в социальной сети, опубликовав фотографию с женой.

В январе 2023 года появилась информация о том, что Бальде встретился с женой аргентинского форварда Мауро Икарди Вандой Нарой, которая приехала на сборы «Спартака» в ОАЭ. В июле 2024-го девушка объявила о расставании с Икарди.

Бальде Кейта. Бывшая жена Бальде заявила, что форвард изменил ей с женой Икарди во время выступления за «Спартак»
Кейта Бальде
Мауро Икарди

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