Монтелла раскритиковал судей после ничьи «Аданы Демирспор» в матче с «Газиантепом»

Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Турции против «Газиантепа» (1:1).

«Анализируя матч, должен сказать, что мы выступили очень хорошо. У нас было много моментов, но не смогли их реализовать. В первом тайме мы могли повести в счете, но не смогли воспользоваться своими позициями. Опять же, после гола мы создали моменты, которые могли увеличить счет и завершить матч, однако не воспользовались этим.

Соперник остался вдесятером, что казалось преимуществом для нас. Очень жаль, что мы не набрали три очка. Некоторые вопросы меня сильно беспокоят. Во втором тайме было много остановок. Почему судья дал только 6 добавленных минут? Я не понимаю этого. Когда игра останавливается, нам дали всего 6 минут – мне трудно это понять», – приводит слова Монтеллы Sozcu.

Российский форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба появился на поле во втором тайме, заменив на 84-й минуте встречи хавбека Эмре Акбада. 34-летний нападающий не отметился результативными действиями. Три предыдущих игры Дзюба оставался в запасе.

«Адана Демирспор» располагается на первой строчке с 18 баллами. «Газиантеп» – 9-й с 12 очками.