Моуринью дисквалифицировали на три матча за то, что он схватил за нос тренера «Галатасарая»

Турецкая футбольная федерация отстранила на три матча главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью за инцидент с Оканом Буруком, возглавляющим «Галатасарай», в четвертьфинале Кубка Турции, сообщает пресс-служба организации.

2 апреля «желтые канарейки» дома потерпели поражение от «Галатасарая» (1:2). После окончания встречи португалец схватил за нос Бурука, тот упал на газон и начал корчиться от боли. Затем между командами началась потасовка.

Моуринью не сможет руководить командой в следующих матчах против «Трабзонспора» (6 апреля), «Сивасспора» (13 апреля) и «Кайсериспора» (20 апреля). Также Турецкая футбольная федерация обязала 62-летнего специалиста выплатить штраф в размере около 7,5 тысяч долларов.

Португальский тренер возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года.