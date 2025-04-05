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Турция

5 апреля, 23:05

Моуринью дисквалифицировали на три матча за то, что он схватил за нос тренера «Галатасарая»

Алина Савинова
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Турецкая футбольная федерация отстранила на три матча главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью за инцидент с Оканом Буруком, возглавляющим «Галатасарай», в четвертьфинале Кубка Турции, сообщает пресс-служба организации.

2 апреля «желтые канарейки» дома потерпели поражение от «Галатасарая» (1:2). После окончания встречи португалец схватил за нос Бурука, тот упал на газон и начал корчиться от боли. Затем между командами началась потасовка.

Моуринью не сможет руководить командой в следующих матчах против «Трабзонспора» (6 апреля), «Сивасспора» (13 апреля) и «Кайсериспора» (20 апреля). Также Турецкая футбольная федерация обязала 62-летнего специалиста выплатить штраф в размере около 7,5 тысяч долларов.

Португальский тренер возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года.

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Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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