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Сегодня, 22:33

Моуринью объяснил, почему согласился возглавить «Фенербахче»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, почему принял предложение возглавить «Фенербахче».

«Меня привело сюда желание бороться за титул. В «Роме» мы старались побеждать, но не могли бороться за титул. После моего ухода ничего не изменилось. Наши достижения в еврокубках выбивались из общего ряда, но во внутреннем чемпионате мы не могли конкурировать за победу.

Очевидно, «Фенербахче» будет тяжело на европейском уровне, но в Турции...Исторически «Фенербахче», «Бешикташ», «Галатасарай» и «Трабзонспор» сражаются за чемпионство. Это то, что меня мотивирует. Подобного не было в «Роме», не было в «Тоттенхэме», я соскучился по этому», – приводит слова Моуринью O Jogo.

«Фенербахче» объявил о назначении 61-летнего португальца в начале июня. Его контракт с турецким клубом рассчитан на два сезона.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он возглавлял с лета 2021 года по январь 2024-го. Под его руководством команда стала победителем Лиги конференций сезона-2021/22, а также играла в финале Лиги Европы (2022/23).

Футбол
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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