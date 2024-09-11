Моуринью о возможной работе в сборных: «Может быть, когда я буду старым и уставшим»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью объяснил, почему пока не хочет работать в сборных.

«Моя цель — добиться успеха в «Фенербахче» и сделать все, чтобы меня хотели оставить надолго. Это моя цель. У меня были возможности тренировать сборные в прошлом, но я всегда от них отказывался. Это не та работа, которая сделает меня счастливым: 1-2 игры в месяц, путешествия, чтобы увидеть игроков, ожидание турниров...Сейчас у меня есть много энергии. Может быть, когда я стану старым и уставшим, но не сегодня», — приводит слова Моуринью журналист Альфредо Педулла.

В июле 61-летний португалец возглавил «Фенербахче». Под его руководством турецкая команда провела восемь матчей, одержала пять побед, дважды сыграла вничью и уступила в одной встрече.