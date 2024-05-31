Моуринью станет главным тренером «Фенербахче»

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью возглавит «Фенербахче», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, о назначении 61-летнего португальца может быть объявлено уже 31 мая. Он подпишет двухлетний контракт с турецким клубом.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе этого года. До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

«Фенербахче» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Турции. Чемпионом страны стал «Галатасарай».