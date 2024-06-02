Моуринью возглавил «Фенербахче»

«Фенербахче» объявил о назначении португальца Жозе Моуринью на пост нового главного тренера.

«Добро пожаловать, Особенный», — написал турецкий клуб в соцсети.

Сообщалось, что контракт 61-летнего специалиста с «Фенербахче» рассчитан на два года. Сегодня, 2 июня, вечером пройдет презентация тренера.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под его руководством клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.

По итогам чемпионата Турции «Фенербахче» занял второе место с 98 очками.