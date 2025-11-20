На турецкого футболиста подали в суд из-за празднования голов в стиле «Гарри Поттера»

Компания Warner Bros. Discovery подала иск против нападающего «Фенербахче» Керема Актюркоглу из-за празднования голов в стиле заклинаниий из фильмов о «Гарри Поттере», cообщает Sabah.

Кроме того, 27-летний турок размещает в соцсетях контент по франшизе, называя себя «Керемом Поттером».

Голливудская компания считает, что празднование Актюркоглу является нарушением прав интеллектуальной собственности. Отмечается, что адвокаты спортсмена будут настаивать, что жест является универсальной отсылкой к поп-культуре и не связан с продажей коммерческого продукта.

В этом сезоне на счету Артюркоглу 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами.