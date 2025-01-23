Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Новости
Таблица
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

23 января, 23:55

Осимхен напал на журналиста из Турции, который снимал его на выходе из ночного клуба

Алина Савинова
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Турецкий журналист газеты Posta Толгу Боздуман рассказал об инциденте с нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном.

В ночь с 21 на 22 января после матча «Галатасарая» с киевским «Динамо» (3:3) в Лиге Европы, который прошел в Стамбуле, футболист посетил местный клуб. Репортер попытался сфотографировать Осимхена на выходе из развлекательного заведения, на фоне чего между ними возник конфликт.

«Мы с тремя моими коллегами снимали Осимхена у двери. Когда включились вспышки, начался настоящий ад. Он с криком бросился на меня. Он попытался отобрать у меня камеру, но я ему не позволил. Он ударил меня кулаком по голове. Затем он крикнул: «Уничтожь кадры, я дам тебе денег». Когда я отказался, он сказал: «Я тебя уничтожу», — заявил Боздуман.

22 января был объявлен днем траура в Турции после пожара на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, в котором погибли 66 человек.

Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 19 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами.

1
Виктор Осимхен
Футбол
ФК Галатасарай
Читайте также
Губернатор Малков сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
Потеря территорий и разговоры о миротворцах. Что пишут СМИ об Украине
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя