Осимхен напал на журналиста из Турции, который снимал его на выходе из ночного клуба

Турецкий журналист газеты Posta Толгу Боздуман рассказал об инциденте с нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном.

В ночь с 21 на 22 января после матча «Галатасарая» с киевским «Динамо» (3:3) в Лиге Европы, который прошел в Стамбуле, футболист посетил местный клуб. Репортер попытался сфотографировать Осимхена на выходе из развлекательного заведения, на фоне чего между ними возник конфликт.

«Мы с тремя моими коллегами снимали Осимхена у двери. Когда включились вспышки, начался настоящий ад. Он с криком бросился на меня. Он попытался отобрать у меня камеру, но я ему не позволил. Он ударил меня кулаком по голове. Затем он крикнул: «Уничтожь кадры, я дам тебе денег». Когда я отказался, он сказал: «Я тебя уничтожу», — заявил Боздуман.

22 января был объявлен днем траура в Турции после пожара на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, в котором погибли 66 человек.

Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 19 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами.