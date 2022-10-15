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Турция

Сегодня, 11:18

Оздоев опубликовал фото в защитной маске и назвал себя «Зорро»

Магомед Оздоев.
Фото Соцсети

Российский полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев опубликовал новое фото с тренировок в защитной маске с инициалами «М.О».

«Зорро», — подписал снимок Оздоев.

29-летний футболист получил травму носа во время матча 9-го тура турецкой суперлиги против «Фенербахче» (4:5) 9 октября.

15 октября «Фатих Карагюмрюк» сыграет с «Хатайспор». Начало — в 14:30 (мск).

«Фатих Карагюмрюк» в текущем сезоне занимает предпоследнее, 18-е, место с 6 очками по итогам 8 матчей. Оздоев выступает за турецкий клуб с 2022 года.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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