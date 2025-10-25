«Серикспор» Юрана разгромно проиграл «Пендикспору»

25 октября, 18:03
«Серикспор» на выезде уступил «Амедспору» в матче 11-го тура Первой лиги Турции — 0:4.
У хозяев голы на счету Маллика Уилкса, Джонсона Кларк-Харриса и Тюрама. Еще один в свои ворота забил нападающий гостей Сами Алтыпармак.
Команда Сергея Юрана с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.
Робат
У Садыгова в Турции афера как в России с Химками не прокатит!
26.10.2025
hant64
А СЭ пофиг)).
25.10.2025
shpasic
Серикспор проиграл Пендикспору - дадут ли Пендель Серику Юрану?
25.10.2025
Saiga-спринтер
Наср-Алю и бриолину вони гемафродитного смердючка в бабских панталонах и не хватает.
25.10.2025
Артемон Доберманов
Серега.возвращайся и работай с нормальными людьми
25.10.2025
Иванова Кира
Бабки платят в Пятёрочке, когда бабкам пенсию перечисляют))
25.10.2025
За спорт!
Бабки не платят?
25.10.2025
Иванова Кира
Серикспор проиграл Педикспору....Это они ещё Аль-Наср не видели... Какие то странные названия команд)) То ли дело у нас в лучшей лиге мира играет Фак Килл))
25.10.2025
Ilya Gudman
Давно было не слышно вечно скулящего Барсика на нашем тв у Черданцева , видимо скоро вернется )
25.10.2025
Mr T
Домой,домой,пора домой!
25.10.2025
Haiaxi
Похоже, это протест игроков Серика.
25.10.2025
пражанин
пендикспор и амедспор разные команды
25.10.2025
Saiga-спринтер
Пара Юраниям, с Садыгами на выход .. не солоно похлебавши в Туретчине.
25.10.2025