«Серикспор» Юрана разгромно проиграл «Пендикспору»

«Серикспор» на выезде уступил «Амедспору» в матче 11-го тура Первой лиги Турции — 0:4. У хозяев голы на счету Маллика Уилкса, Джонсона Кларк-Харриса и Тюрама. Еще один в свои ворота забил нападающий гостей Сами Алтыпармак. Команда Сергея Юрана с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Игроки «Серикспора» отказались тренироваться. Команде Юрана уже два месяца не выплачивают зарплаты и премии

пражанин пендикспор и амедспор разные команды 25.10.2025