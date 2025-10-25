Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Новости
Таблица
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

25 октября, 18:03

«Серикспор» Юрана разгромно проиграл «Пендикспору»

Сергей Ярошенко

«Серикспор» на выезде уступил «Амедспору» в матче 11-го тура Первой лиги Турции — 0:4.

У хозяев голы на счету Маллика Уилкса, Джонсона Кларк-Харриса и Тюрама. Еще один в свои ворота забил нападающий гостей Сами Алтыпармак.

Команда Сергея Юрана с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Игроки &laquo;Серикспора&raquo; на&nbsp;тренировке.Игроки «Серикспора» отказались тренироваться. Команде Юрана уже два месяца не выплачивают зарплаты и премии
17

  • Робат

    У Садыгова в Турции афера как в России с Химками не прокатит!

    26.10.2025

  • hant64

    А СЭ пофиг)).

    25.10.2025

  • shpasic

    Серикспор проиграл Пендикспору - дадут ли Пендель Серику Юрану?

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Наср-Алю и бриолину вони гемафродитного смердючка в бабских панталонах и не хватает.

    25.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Серега.возвращайся и работай с нормальными людьми

    25.10.2025

  • Иванова Кира

    Бабки платят в Пятёрочке, когда бабкам пенсию перечисляют))

    25.10.2025

  • За спорт!

    Бабки не платят?

    25.10.2025

  • Иванова Кира

    Серикспор проиграл Педикспору....Это они ещё Аль-Наср не видели... Какие то странные названия команд)) То ли дело у нас в лучшей лиге мира играет Фак Килл))

    25.10.2025

  • Ilya Gudman

    Давно было не слышно вечно скулящего Барсика на нашем тв у Черданцева , видимо скоро вернется )

    25.10.2025

  • Mr T

    Домой,домой,пора домой!

    25.10.2025

  • Haiaxi

    Похоже, это протест игроков Серика.

    25.10.2025

  • пражанин

    пендикспор и амедспор разные команды

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Пара Юраниям, с Садыгами на выход .. не солоно похлебавши в Туретчине.

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сергей Юран
    ФК Серикспор
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя