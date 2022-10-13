Первый тренер Дзюбы считает, что форварду нужно искать новый клуб

Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков считает, что «Адана Демирспор» не подходит для российского форварда и ему нужно переходить в другую команду.

«Силенок у Артема еще полно. Ему надо переходить в другой клуб. «Фатих Карагюмрюк»? Почему нет? Там играет Магомед Оздоев, который раньше выступал с Дзюбой в «Зените». Эта парочка создала бы отличный дует в турецком чемпионате», — приводит слова Шуплякова Sport24.

По мнению тренера, Дзюба не из тех, кто будет долго сидеть на скамейке запасных. «Ему всего лишь тридцать четыре года. Хотелось бы, чтобы он всем все доказал. Рожденный ползать — падать не будет», — объяснил Шупляков. Он добавил, что после чемпионата мира у футболиста может появиться достойный вариант для продолжения карьеры.

Дзюба перешел из «Зенита» в «Адану Демирспор» в августе 2022 года. В текущем сезоне 34-летний футболист провел 4 матча за «Адану» и забил один гол.