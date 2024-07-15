Полузащитник «Бешикташа» Фернандеш: «Сейчас нет смысла говорить о моем трансфере»

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш ответил на вопрос о своем будущем.

«Я счастлив в «Бешикташе» и сосредоточен на выступлении за этот клуб. Сейчас нет смысла говорить о моем трансфере. Я игрок «Бешикташа», — сказал Жедсон в интервью EKOL TV.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вышел из переговоров по трансферу Фернандеша. 25-летний португалец подписал новое соглашение со стамбульским клубом до 2027 года.

В сезоне-2023/24 Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.