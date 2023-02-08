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Турция

Сегодня, 19:06

Полузащитник «Хатайспора» Атсу остается под завалами — информация о его спасении оказалась недостоверной

Руслан Минаев
Кристиан Атсу.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу остается под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщает местное издание Milliyet со ссылкой на заместителя председателя совета директоров клуба Мустафу Озата.

Предыдущая информация о том, что ганского хавбека извлекли из-под обломков оказалась недостоверной. Ранее африканский журналист Саддик Адамс также сообщал, что Атсу найден и госпитализирован.

«Я получил информацию о том, что Кристиана Атсу спасли из-под завалов, но в настоящее время поступает информация о том, что Атсу и Танер Савут (спортивный директор клуба. — Прим. «СЭ») остаются под завалами. Надеюсь, хорошие новости появятся как можно скорее», — сказал Озат.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Источник: https://www.milliyet.com.tr/skorer/mustafa-ozat-aciklamasini-geri-cekti-atsu-hala-enkazda-6900553
Футбол
Кристиан Атсу
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