Полузащитник «Хатайспора» Атсу остается под завалами — информация о его спасении оказалась недостоверной

Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу остается под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщает местное издание Milliyet со ссылкой на заместителя председателя совета директоров клуба Мустафу Озата.

Предыдущая информация о том, что ганского хавбека извлекли из-под обломков оказалась недостоверной. Ранее африканский журналист Саддик Адамс также сообщал, что Атсу найден и госпитализирован.

«Я получил информацию о том, что Кристиана Атсу спасли из-под завалов, но в настоящее время поступает информация о том, что Атсу и Танер Савут (спортивный директор клуба. — Прим. «СЭ») остаются под завалами. Надеюсь, хорошие новости появятся как можно скорее», — сказал Озат.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.