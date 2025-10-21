Представитель Абрамовича опроверг информацию о покупке акций «Галатасарая»

21 октября, 23:12
Представитель бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича прокомментировал информацию о том, что бизнесмен может купить акции «Галатасарая».
Ранее об этом сообщило турецкое издание Sozcu.
«Данная информация не соответствует действительности. Господин Абрамович не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб», — цитирует представителя Абрамовича ТАСС.
С 2003 по 2022 год Абрамович владел «Челси». При нем лондонская команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз выигрывала Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Один раз его кинули на бабки при продаже клуба,теперь он больше в этот бизнес ни ногой.
