Представитель Оздоева: «Продление контракта с «Фатих Карагюмрюком»? Никакой спешки нет»

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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста турецкого клуба.
«Магомед полностью адаптировался ко всему. Он очень коммуникабельный человек. Никаких проблем нет в игровом и бытовом плане. Он сразу же влился в команду. Продление контракта с клубом? Он заключил двухлетний контракт, а прошло всего полгода. Я понимаю направленность руководства — удержать как можно дольше ведущего футболиста в команде. Много, что может поменяться за это время. Никакой спешки нет. Магомед очень взвешено принимает решения», — сказал Гаргаев «СЭ».
Ранее спортивный директор турецкого «Фатих Карагюмрюка» Мурад Акын сообщил, что руководство клуба может провести переговоры о новом контракте.
30-летний Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. Контракт россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года, в соглашении есть пункт о возможном продлении еще на один год.
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