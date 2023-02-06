Представитель Оздоева заявил, что футболист адаптировался в «Фатих Карагюмрюк»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, заявил, что не сталкивался с русофобией в Турции.

«Все отлично. Самое главное — адаптировался в команде. Постоянно видимся, хожу на его игры. Наблюдая со стороны, общаясь с его семьей, вижу, что Магомед полностью обустроился в Турции», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

30-летний россиянин выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи.