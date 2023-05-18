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18 мая, 19:09

Представители Фернандо заявил, что футболист был очень счастлив в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представители 31-летнего экс-полузащитника «Спартака» Фернандо, ныне выступающего в чемпионате Турции за «Антальяспор», высказались о возможном возвращении бразильца в московский клуб.

«Фернандо был очень счастлив в «Спартаке», ему очень нравится Россия. Это страна, которая очень хорошо приняла его и его семью. Если будет интересное предложение, мы с радостью его рассмотрим», — приводит заявление агентства Rivorelli Metaratings.ru.

Фернандо выступал за столичный клуб с 2016 по 2019 годы и стал в составе «Спартака» чемпионом России. На счету бразильца 98 матчей, 12 голов и десять результативных передач.

Соглашение Фернандо с «Антальяспором» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,3 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/predstaviteli-fernando-esli-budet-interesnoe-predlozhenie-ot-spartaka-my-s-radostyu-ego-rassmotrim-252061/
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